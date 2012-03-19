Милиционеры отрезали парню голову, чтоб не расследовать убийство

{1-} Четырех харьковских правоохранителей осудили за сокрытие преступления. 9 лет назад они не пожелали расследовать убийство молодого парня, милиционеры отрезали ему голову и выбросили в болото.

После следственно-оперативных работ они пришли к выводу, что это не убийство, поэтому труп вовсе не криминальный, поэтому возбуждать уголовное дело не стали. Больше того, в погибшем опознали пропавшего россиянина, который якобы пострадал от диких зверей, пишет Сегодня.

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Однако в 2009-м дело всплыло, когда задержанный мужчина рассказал, что одну из жертв выбросил как раз в лесополосе под Волчанском. Прокуратура подняла материалы и обнаружила неточности. Специалисты провели эксгумацию тела погибшего «россиянина» и обнаружили в ребрах пулю.

Милиционеры сознались в содеянном, дескать в голове также было пулевое отверстие, но, чтобы не расследовать инцидент, решили попросту избавиться от улик. За циничное преступление оперативник и замначальника розыска получили по 6 лет тюрьмы, начальник уголовного розыска — на год больше, а следователь прокуратуры — целых восемь. Всех злоумышленников лишили воинских званий.

Ранее Главред писал, что согласно ежегодному докладу правозащитных организаций «Права человека в Украине 2011», в прошлом году почти 1 млн. человек пострадали от насилия в милиции.

Об этом во время пресс-конференции сообщил исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Аркадий Бущенко.

Он отметил, что за последние 2 года в Украине существенно ухудшилась ситуация с обеспечением права на жизнь. Особенно это касается людей, которые находятся в местах лишения свободы

«Мы наблюдаем значительное увеличение количества людей, которые погибли в райотделах милиции», - заметил Бущенко и добавил, что по сравнению с 2009 годом этот показатель врщрос почти вдвое.

фото:gazeta.ua

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