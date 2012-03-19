Янукович продолжил усиление силового блока

19 марта 2012, 09:39

{1-} Президент Виктор Янукович подписал указ о создании Комитета по реформированию и развитию вооруженных сил (ВСУ) и оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Предполагается, что этот орган станет единым центром принятия решений в сфере ОПК и реформирования ВСУ, а по результатам его деятельности будет подписан ряд стратегических документов, в частности стратегия национальной безопасности и военная доктрина.

Согласно документу, новый орган создан "с целью обеспечения дальнейшего реформирования вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса, определения приоритетных направлений их развития". Комитет возглавил президент, исполнительным секретарем назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Клюев. В состав комитета включены руководители военных и правоохранительных ведомств, члены правительства, а также генеральный директор "Укроборонпрома" Дмитрий Перегудов и председатель Государственного космического агентства Юрий Алексеев, пишет  Коммерсантъ Украина.

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Конкретные задачи перед членами комитета еще не поставлены — положение о комитете в течение двух недель должен разработать и представить господин Клюев. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности комитета глава государства возложил на аппарат СНБО. Напомним, ранее Виктор Янукович провел ряд кадровых назначений в Минобороны и Генштабе и потребовал от новоназначенных руководителей военных ведомств сконцентрироваться на развитии военно-промышленного комплекса.

"Комитет был создан в первую очередь с целью возобновления эффективного управления процессами, программами и стратегиями развития в секторе обороноспособности страны с учетом реформирования оборонно-промышленного комплекса",— сказал глава парламентского подкомитета по вопросам ОПК и военно-технического сотрудничества Анатолий Кинах (Партия регионов).

По его словам, комитет должен стать единым центром принятия решений в военной и оборонно-промышленной сфере и разработать, в частности, новую стратегию национальной безопасности, военную доктрину, государственную программу развития и реформирования вооруженных сил. "Очень важно, что комитет находится в подчинении президентской вертикали. Это позволит после принятия решений предпринимать необходимые шаги по их реализации и достижению практических результатов",— подчеркнул Анатолий Кинах.

В свою очередь глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий Гриценко ("Наша Украина—Народная самооборона") считает, что в таком органе нет необходимости. "Одним из первых указов президента был создан национальный антикоррупционный комитет. Прошло два года — и никакого результата. То же самое и здесь: плодить органы — это самый бестолковый путь, который можно было придумать",— говорит Анатолий Гриценко.

Он напоминает, что в декабре 2010 года Виктор Янукович подписал указ N1119/2010, которым ввел в действие решения СНБО "О вызовах и угрозах национальной безопасности Украины в 2011 году". "Хоть я и в оппозиции, но отдаю должное тому, что в этом указе были четко поставлены задачи и достаточно системно описано, кто и что должен делать для приведения в порядок сферы национальной безопасности. А теперь вместо того, чтобы добиться выполнения уже принятого решения, президент создал еще один орган",— посетовал господин Гриценко.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в ведение СНБО также перешла разработка военной реформы и развитие вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса страны.

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