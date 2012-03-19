Оксане Макар стало лучше, ее готовят к операции

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Ночью 18-летней Оксане Макар – жертве николаевских извергов, у которой обнаружили воспаление легких, – прокололи препарат, который раскрывает легкие.

После проведения повторной бронхоскопии врачи констатировали, что легкие у девушки начинают функционировать, сообщает Сегодня

По приглашению главы парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Татьяны Бахтеевой в Украину прибыл известный швейцарский хирург Ян Шмидт.

Вместе с Эмилем Фисталем он осмотрел пациентку, и врачи сошлись во мнении, что ей стало лучше, и шансы на выживание у Оксаны увеличиваются.

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Как отметил Шмидт, он приятно удивлен уровнем оборудования и врачей, которые есть в Донецком ожоговом центре.

Завтра Ян Шмидт будет оперировать Оксану Макар вместе с Эмилем Фисталем.

Как ранее писал Главред, в Николаеве трое молодых парней изнасиловали и пытались сжечь девушку заживо. Она чудом выжила.

На специально оборудованном самолете Оксану доставили в Донецк, где ее лечением занялся лучший ожоговый специалист Украины доктор Эмиль Фисталь.

фото: mukola.net

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