Регионалы планируют слияние ещё с двумя партиями

{1-} Партия регионов планирует объединиться еще с двумя партиями. Об этом сообщил заместитель главы ПР по идеологии Владимир Демидко.

"Не думайте, что процесс объединения завершился. На подходе еще две партии", - заверил Демидко, комментируя объединение ПР с партией "Сильная Украина", пишет Коммерсантъ Украина.

ПР поглотила Тигипко и начала готовиться к выборам (ФОТОРЕПОРТАЖ)

На замечание о том, что "Единый центр" и "Народная партия", которые ранее упоминались в этом контексте, отказались от объединения, политик сказал: "Я не буду приводить названия, но это не те партии, которые вы упомянули. И учтите, что сценарий объединения может быть не таким, как с Тигипко. Есть партии помельче, в которых нас интересует один человек - яркий лидер. И мы можем предложить условия, на которых он пойдет с нами на выборы".

Ранее Главред писал, что заместитель главы Администрации Президента Анна Герман уверена, что Партия регионов готова принять в свои ряды все желающие политсилы.

Об этом она заявила журналистам после завершения 13-го съезда ПР

«Мы готовы принять всех, объединить вместе в деле реформирования и развития страны. Мы никому не откажем. Даже если бы завтра с нами захотел работать Блок Юлии Тимошенко, мы бы его приняли», – отметила она.

Новости по теме:

Регионалы готовы принять в свои ряды даже БЮТ

Азаров не позволил столкнуть его лбами с Тигипко

Регионалы опережают БЮТ, а «Свобода» в Раду не проходит - опрос

Регионалы назвали предвыборными политтехнологиями обвинения оппозиции