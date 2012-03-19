Регионалы планируют слияние ещё с двумя партиями

{1-} Партия регионов планирует объединиться еще с двумя партиями. Об этом сообщил заместитель главы ПР по идеологии Владимир Демидко.
"Не думайте, что процесс объединения завершился. На подходе еще две партии", - заверил Демидко, комментируя объединение ПР с партией "Сильная Украина", пишет Коммерсантъ Украина.
ПР поглотила Тигипко и начала готовиться к выборам (ФОТОРЕПОРТАЖ)
На замечание о том, что "Единый центр" и "Народная партия", которые ранее упоминались в этом контексте, отказались от объединения, политик сказал: "Я не буду приводить названия, но это не те партии, которые вы упомянули. И учтите, что сценарий объединения может быть не таким, как с Тигипко. Есть партии помельче, в которых нас интересует один человек - яркий лидер. И мы можем предложить условия, на которых он пойдет с нами на выборы".
Ранее Главред писал, что заместитель главы Администрации Президента Анна Герман уверена, что Партия регионов готова принять в свои ряды все желающие политсилы.
Об этом она заявила журналистам после завершения 13-го съезда ПР
«Мы готовы принять всех, объединить вместе в деле реформирования и развития страны. Мы никому не откажем. Даже если бы завтра с нами захотел работать Блок Юлии Тимошенко, мы бы его приняли», – отметила она.
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