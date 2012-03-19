Сын Анны Герман предложил журналистам взятку - СМИ

{1-}

Сын советника Президента Виктора Януковича – Анны Герман - Николай предлагал журналисту взятку в 500 долларов за то, чтобы в прессе не появилось изображение машины, в которую он садился.

Об этом со ссылкой на «Обком», журналисту которого и предлагались деньги, сообщает «Украинская правда».

Журналист записал на видео, как Анна Герман и ее сын Николай после съезда Партии регионов в субботу, 17 марта, садились в Mercedes «кубик». Николай садился за руль машины.

ПР поглотила Тигипко и начала готовиться к выборам (ФОТОРЕПОРТАЖ)

После этого Николай подошел к журналисту.

«Подошедший товарищ был разительно – как две капли воды – похож на Николая Германа. Те же слегка черты лица, тот же темный пиджак, дорогой галстук и эффектные туфли», - отмечает корреспондент «Обкома».

Человек представился: «Меня зовут Коля» и сообщил, что «хотел бы получить… иметь фото», которые были сделаны.

«Я бы хотел этим материалы получить. Мы можем договориться?» – спросил он.

В ответ журналист спросил: «А для чего это Вам? Вы бы не хотели, чтобы эти материалы появились в прессе?»

«Ну, в целом, да», - сказал Николай.

«Дело в том, что это не моя машина, и не хотелось бы, чтобы… Вы запишете телефон помощника?...Чтобы передать фото», - сказал он

«При этом Николай взял у корреспондента блокнот, ручку и что-то быстро начертал на той же странице, где был записан номер телефона», - пишет «Обком».

Корреспондент посмотрел в блокнот. Рядом с телефонным номеров маленькими циферками было выведено: «500$», - отмечается в материале.

Ранее «Главред» сообщал, что Николай Герман подал в отставку с должности замминистра по чрезвычайным ситуациям и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы после того, как Янукович назначил министром по вопросам чрезвычайных ситуаций Виктора Балогу.

фото: segodnya.ua

Новости по теме:

Суд занялся иском об увольнении Анны Герман

Сын Герман совершает паломничество на гору Афон

Сын Анны Герман станет идеологом НТКУ

Сын Герман подал в отставку из-за Балоги