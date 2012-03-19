Журналисты возмущены манерами Азарова

19 марта 2012, 10:26

{1-} Независимый медиа-профсоюз Украины посоветовал премьеру Николаю Азарову взять уроки хороших манер. Такая рекомендация появилась после его пресс-конференции в субботу, 17 марта, на съезде Партии регионов.

«Он тыкал журналистам, поучал, какие ему вопросы надо задавать, а какие нет. Отказался отвечать на вопрос о зарубежной собственности своего сына», - отметила пресс-служба профсоюза.

НМПУ констатирует, что Азаров подобным образом ведет себя не впервые: «И раньше он позволял себе откровенно игнорировать вопросы о своих и своей семьи имущественных сделках в Крыму». Подобное поведение может быть характерным для мафиози, считают в медиа-профсоюзе, а не для высокопоставленного государственного деятеля.

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Журналисты напоминили, что любой государственный чиновник содержится за счет налогоплательщиков. «И граждане, которые эти налоги платят, имеют право знать об имущественном состоянии каждого чиновника, а тем более такого высокопоставленного, как глава правительства. Это не только моральная норма, а требование закона Украины «О доступе к публичной информации», в котором отказ дать ответ на устный запрос граждан предусматривает административное наказание», - подчеркнули в организации.

«Чиновники сами должны быть заинтересованы в уважении к журналистам, ведь неуважение к прессе возвращается к ним бумерангом. Их самих перестает уважать общество, они теряют доверие. А без доверия к правительству со стороны общества политика не может быть эффективной», - сказал председатель НМПУ Юрий Луканов.

Ранее «Главред» сообщал, что сын премьера - Алексей Азаров оставил должность руководителя в австрийском фонде «Sustainable Ukraine» (Стабильная Украина) после публикации в украинской прессе о том, что он имеет вид на жительство в Австрии и владеет там особняком. Выявить эту недвижимость удалось благодаря тому, что Алексей Азаров, как руководитель австрийского фонда «Sustainable Ukraine», указал свой адрес в Вене.

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