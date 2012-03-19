Во Франции неизвестный расстрелял детей возле еврейской школы (ФОТО)

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Во Франции неизвестный устроил стрельбу неподалеку еврейской школы, погибли дети.

Трагедия произошла в Тулузе. По данным полиции, в результате происшествия погиб 1 человек, 4 ранены. Между тем, по словам очевидцев, 3 человека скончались, среди них двое детей, сообщает РБК со ссылкой на телеканал TF1.

На место происшествия выехали оперативные службы. Район происшествия оцеплен полицией. По предварительным данным, преступник еще на свободе.

Не исключено, что речь идет о преступлении, совершенном серийным убийцей. В начале марта в Тулузе неизвестный преступник на скутере застрелил солдата и скрылся с места преступления. Поймать по горячим следам его не удалось.

А еще через несколько дней в 46 километрах от Тулузы преступник на скутере нанес новый удар. В городе Монтобан он расстрелял группу военнослужащих возле банкомата. Погибли 3 человека. Примечательно, что бандит скрылся с места преступления, не забрав деньги.

Как ранее писал Главред, в начале марта в Финиксе (штат Аризона, США) во время стрельбы получили ранения 13 человек .

Инцидент произошел на парковке музыкального клуба Clubhouse Music Venue в 10 километрах от Финикса. Полиция разыскивает двух афроамериканцев, которые открыли стрельбу из огнестрельного оружия, а затем скрылись с места преступления.

фото: vesti.ru

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