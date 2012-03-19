Янукович поздравил президента Германии с победой

{1-} Президент Украины Виктор Янукович поздравил Иоахима Гаука (Joachim Gauck) с избранием на должность федерального президента Германии, сообщает официальный сайт главы украинского государства в понедельник.

18 марта Федеральным собранием страны на пост президента Германии избран правозащитник Йоахим Гаук.

Из 1,24 тысячи делегатов за 72-летнего Гаука проголосовал 991 человек. Гаука выдвигали пять из шести парламентских партий, в том числе правящая коалиция под руководством канцлера Ангелы Меркель

Главная соперница Гаука - журналист и охотник за нацистскими преступниками Беате Кларсфельд - 126.

В Германии надеются, что Гаук, видный активист протестного движения, приведшего в 1989 году к падению Берлинской стены, восстановит репутацию института президента, пострадавшую вследствие финансовых скандалов, из-за которых ушел в отставку его предшественник - Кристиан Вульф.

Фото: dw.de

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