Китайцы нашли способ победить дорожные пробки

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В крупнейшем городе Китая и одном из крупнейших городов мира Шанхае нашли способ борьбы с автомобильными пробками: стоимость государственной регистрации авто там превысила стоимость самой машины.

Для борьбы с заторами и улучшения экологической обстановки ежемесячно в 23-миллионном мегаполисе на учет ставится всего 8 тыс. автомобилей. Заявки желающих получить автомобильные номера регистрируются, после чего все они участвуют в аукционе, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Shanghai Daily.

На последнем аукционе, где количество заявок превысило 24 тысячи, средняя цена за номер составила 58,63 тыс. юаней ($9,3 тысячи).

Больше всего подобная цена бьет по тем, кто хочет приобрести бюджетный вариант машины – например, такой популярной микролитражки как Cherry QQ, который стоит всего около $6 тысяч. Покупатели всерьез задумываются над целесообразностью такой покупки.

Люди остро критикуют такие правила, поскольку машина становится атрибутом исключительно обеспеченной части населения.

В то же время, городские власти подтвердили, что не намерены отказываться от действующей уже много лет схемы распределения автомобильных номеров, пообещав продолжить работу по улучшению экологии и совершенствованию системы общественного транспорта.

Шанхай является единственным городом в Китае, где действует подобная аукционная схема. Например, в Пекине, где также ограничивается количество номеров, они распределяются по принципу лотереи.

Как ранее писал Главред, недавно китайское правительство приняло решение, согласно которому государственные чиновники будут ездить только на автомобилях отечественных марок.

Министерство промышленности и информационных технологий Китая уже опубликовало список из 412 моделей китайских авто, которые в этом году будут закупаться для чиновников. В списке нет ни одного иностранного бренда, поскольку в Китае иностранными считаются и те автомобили, лицензионный выпуск которых налажен на китайской территории.

Это не первая ограничительная мера в Китае. Ранее чиновникам запретили иметь служебные автомобили с двигателями объемом свыше 1,8 л и ценой более $28,5 тыс.

фото: 1pkins.livejournal.com

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