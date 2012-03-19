В Японии рассказали, как собьют корейский спутник

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Министр обороны Японии Наоки Танака заявил 19 марта, что средства противовоздушной обороны Японии будут готовы сбить северокорейскую ракету, которая, как сообщил Пхеньян 16 марта, должна вывести на орбиту Земли искусственный спутник.

«Я изучаю вопрос о том, чтобы отдать силам самообороны страны приказ на уничтожение (Ракеты – Ред.) если станет очевидно, что нашей стране угрожает опасность или же в случае возникновения непредвиденной ситуации», – сказал министр.

Он отметил, что для этого будут использоваться наземные зенитные ракетные комплексы «Пэтриот-3» и средства ПВО корабельного базирования, сообщает Интерфакс-Украина.

Как предполагается, ракета-носитель с северокорейским спутником может пролететь над территорией Японии.

К аналогичным мерам безопасности Япония прибегла во время предыдущего пуска Пхеньяном баллистической ракеты в 2009 году.

Как ранее писал Главред, КНДР 16 марта официально объявила о планах запуска искусственного спутника Земли в середине апреля 2012 года в ознаменование 100-летия основателя республики Ким Ир Сена, которое отмечается 15 апреля как государственный праздник.

С резкой критикой такого намерения выступили США, Япония, Южная Корея.

17 марта заявил министр обороны Японии Наоки Танака заявил, что Япония рассматривает вариант уничтожения северокорейского спутника

Официальный представитель госдепартамента США Виктория Нуланд в пятницу подтвердила, что в случае запуска спутника США откажутся от ранее достигнутых договоренностей о предоставлении Северной Корее продовольственной помощи.

фото: 24smi.org

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