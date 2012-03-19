Депутаты хотят наказывать за убийство исключительно пожизненным заключением

19 марта 2012, 11:25

 

{1-} 16 марта  в Верховной Раде Украины (ВР) зарегистрирован законопроект № 10213 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления уголовной ответственности за умышленное убийство.

Данный закон инициирован народным депутатом от Партии регионов Василием Киселевым.

Законопроект предполагает исключительно пожизненное заключение за умышленное убийство. Текст проекта акта обнародован на официальном сайте ВР.

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Проект закона вносит изменения в Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы Украины, которыми предполагается исключительно пожизненное лишение свободы за умышленное убийство.

Кроме того, автор законопроекта предлагает лишить права, осужденного к наказанию в виде пожизненного лишения свободы за умышленное убийство, на представление ходатайства о помиловании.

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Также, законопроектом предлагается, что давность преступления не применяется в случае совершения таких преступлений против жизни и здоровья человека и в случае осуждения за эти преступления. На сегодняшний день лицо освобождается от уголовной ответственности за особо тяжкое преступление, если со дня совершения им преступления и до дня вступления приговора в законную силу истекли 15 лет.

Напомним, лидер Компартии Петр Симоненко заявил о том, что хочет вернуть смертную казнь. Он потребует от депутатов Верховной Рады изменить Уголовный кодекс и таки позволить казнить преступников за особо жестокие убийства. Это, уверен политик, уменьшит нарастающую волну преступности.

"Разумеется, в обществе есть разные мнения относительно смертной казни, и очень часто звучат аргументы против того, что судам не доверяют, правоохранительной системе, но сегодня нужно ввести этот процесс и ввести в уголовный кодекс ответственность через смертную казнь", - говорит лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко

Выполняя требования Совета Европы, Украина ввела мораторий на смертную казнь еще в 1997 году, а с двухтысячного такой вид наказания заменен пожизненным заключением в Уголовном Кодексе. Однако коммунисты уже не впервые требуют вернуть смертную казнь для особо жестоких убийц и насильников.

фото: pn.mk.ua

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