На Пасху Березовский подарит России «Партию Воскресения»

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Борис Березовский объявил о решении создать новую партию на основе христианских и демократических ценностей.

«Я предлагаю назвать нашу партию: «Христианско-демократическая революционная партия России» или «Партия Воскресения», – цитирует запись Березовского в блоге «Живого журнала» Интерфакс-Украина.

«Христианская – потому что любовь и свобода – основа нашей партийной идеологии. Демократическая - потому что только демократическая политическая система в России может обеспечить реализацию нашей идеологии. Революционная - потому что смена языческого менталитета на христианский – есть революция. «Партия Воскресения» – потому что мы объявим о рождении партии в Воскресение Христово – 15 апреля», – заявил предприниматель.

Березовский сообщил, что партии не нужна будет регистрация в России. Более того, по его словам, регистрация партии «нелегитимными институтами власти – нелегитимна, и означает сговор ее основателей с Кремлем».

По оценке политика, в современной России политическая жизнь уничтожена. «И, как следствие, российская общественная жизнь погрузилась в хаос, лишилась политической структуризации, открывающей возможность к политической конкуренции, и, следовательно, к созданию эффективного современного государства», – отметил он.

В то же время, он полагает, что в последние месяцы, благодаря независимым СМИ и продвинутой части общества, возникла дискуссия, которая позволяет выявить политические тенденции.

«С моей точки зрения, на сегодня основные политические предпочтения граждан распределяются между: национал-либералами, социалистами и либералами. Я ни в коем случае не претендую ни на полноту, ни на точность классификации. Я лишь хочу сказать: «процесс пошел».

Как ранее писал Главред, в ходе кампании по выборам президента в РФ Березовский предлагал несколько вариантов сценария недопущения на этот пост Владимира Путина.

Он даже обратился к российскому премьеру с личным письмом, в котором предлагал Путину добровольно «уйти на любых условиях», пока это еще возможно.

Письмо Путину написано в стиле: «Даю тебе, Володя, дружеский совет». Без прямых оскорблений Березовский обращается к Путину как бы свысока, называя по имени и на «ты», мягко, но внушительно выдвигая ультиматум.

«Володя, пока еще в твоих силах избежать кровавой революции, не допустить разрушения российского государства, когда народ и власть окончательно потеряют связь друг с другом», – пишет бизнесмен.

«Сейчас ты можешь уйти на любых условиях. Возьми с собой столько, сколько сможешь унести. Возьми себе столько славы сколько ты принес России, возьми себе столько денег во сколько ты оцениваешь свой труд на галерах, возьми себе столько гарантий сколько тебе покажется достаточным», – убеждает он.

Березовский, впрочем, ясно дает понять, что по-прежнему считает, что отстранить Путина от власти без революции невозможно, но заранее возлагает ответственность за любой кровавый исход на путинский «авторитаризм».

«Володя, ты между двух огней. Одним – бунтовать. Другим – спасать свои шкуры. А отвечать за все тебе», – пишет он, отмечая, что Путин «сам себя загнал в ловушку, потому что довериться ему больше некому, кроме Бога.

«Только Русская православная церковь может стать гарантом мирной смены власти и твоей личной безопасности. Только церковь может спасти Россию от тебя, а тебя от России», - говорит Березовский.

фото: e1.ru

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