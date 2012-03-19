Рада не планирует делать русский язык государственным

{1-} В планах украинского парламента нет законопроекта о предоставлении статуса государственного русскому языку, заявляет председатель Верховной Рады Владимир Литвин.

"В Верховной Раде Украины нет законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины, в ст.10 Конституции Украины "О языке", - сказал спикер на заседании согласительного совета.

Об этом твечая на вопрос лидера фракции НУ-НС Николая Мартыненко, попросившего разъяснить, с чем связаны заявления президента Виктора Януковича о статусе русского языка, передаёт Интерфакс – Украина.

Литвин отметил, что для внесения изменений в первый раздел Конституции, включающий в себя ст.10 "О языке", необходимо 300 и более голосов депутатов, а не 226.

"В планах работы Верховной Рады в ближайшей перспективе такого законопроекта нет", - подчеркнула глава парламента.

Ранее Главред писал, что Президент Украины Виктор Янукович накануне визита в Москвузаявил о том, что Украина в ближайшее время примет закон о двух государственных языках - украинском и русском.

«В этом заинтересована Украина, в этом заинтересованы люди, в этом заинтересовано население, которое разговаривает в основном на двух языках – на украинском и на русском», - отметил Янукович.

Он признал, что «были периоды времени в государстве, когда допускались перекосы в языковых проблемах». Однако сейчас, убежден Янукович, этой проблемы в Украине не существует и то, что «сейчас предлагают люди для того, чтобы нам не разжигать этот опять вопрос, который возникает от выборов до выборов, нужно этот вопрос отрегулировать».

Новости по теме:

Янукович пообещал сделать русский язык государственным

Литвин хочет, чтоб депутатам рассказали о здоровье Тимошенко

Рада закончила работу, потому что не хочет идти на поводу у оппозиции

Президент едет в Москву «как всегда с надеждой» (ВИДЕО)