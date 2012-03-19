Грузинские пограничники задержали российское судно

{1-} В понедельник, 19 марта, Служба береговой охраны пограничной полиции Грузии задержала сухогруз «PUR-NAVOLOK», который шел под флагом России. По данным погранполиции, это произошло в территориальных водах страны в районе поселка Сарпи на границе с Турцией. Судно отбуксировано в порт Батуми.

Судно было задержано «за нарушение правил судоходства», одно другие подробности пока не приводятся, сообщает ИТАР-ТАСС.

Экипаж состоит из 10 человек - граждан РФ. Они не задержаны, находятся на борту и имеют право свободного передвижения.

«В отношении капитана сухогруза, гражданина России Юрия Данилова, ведется предварительное следствие», - сообщает погранполиция.

Ранее «Главред» сообщал, что в Грузии не исключают новой «военной агрессии» со стороны России, о чем заявил глава МИД Григол Вашадзе. Он рассказал о военной активности России вблизи грузинских границ и предположил, что военная операция на Кавказе может быть осуществлена одновременно с вероятной кампанией Запада против Ирана.

фото: gbg.ge

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