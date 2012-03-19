Депутаты хотят, чтоб им рассказали о николаевских отморозках

{1-} Спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин просит руководителей депутатских фракций разработать и подписать проект решения парламента, в соответствии с которым народные депутаты заслушают отчеты МВД, ГПУ и Пенитенциарной службы о ситуации с николаевскими насильниками. Об этом он заявил на согласительном совете в ВР.

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"Я просил бы тут, чтобы мы обработали соответствующий проект решения, и просил бы, чтобы все руководители фракций его подписали, чтобы была позиция Верховной Рады по этому поводу... Очевидно, нам необходимо было бы заслушать информацию о той ситуации, которая стала резонансной в стране, - я имею ввиду события в Николаеве. И нужно принять решение, когда мы можем это сделать", - сказал Литвин.

По его словам, парламент должен разобраться в этой ситуации и "намного глубже на эту проблему посмотреть, что за этим стоит, почему освобождали (насильников), потом назад задержали, происходило ли это под давлением общественности или же на это были правовые основания", передаёт РБК-Украина.

Отметим, председатель фракции БЮТБ Андрей Кожемякин заявил, что фракция требует, чтобы данные отчеты были заслушаны в среду, 21 марта.

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Ранее Главред писал, что 16 марта в Верховной Раде Украины (ВР) зарегистрирован законопроект № 10213 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления уголовной ответственности за умышленное убийство.

Данный закон инициирован народным депутатом от Партии регионов Василием Киселевым.

Законопроект предполагает исключительно пожизненное заключение за умышленное убийство.

Проект закона вносит изменения в Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы Украины, которыми предполагается исключительно пожизненное лишение свободы за умышленное убийство.

фото: pn.mk.ua

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