Протесты в России отложат до осени

{1-} Представители российской оппозиции заявили о том, что волна протестов в России нахлынет осенью 2012 года. Протесты начнутся с Челябинска, Тагила и других промышленных центров, сообщает ИАП «Республика».

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин назвал принципиальным изменение ситуации: «Летом грядет реформа бюджетных организаций, это очень сильно ударит по сферам образования, здравоохранения и культуры. Начнется процесс присоединения к ВТО — это удар по животноводству, легкой промышленности, машиностроению. Причем удар по многим конкретным предприятиям сразу, это мозги прочистит очень хорошо».

Выборы в России: победа Путина и массовые протесты (ФОТО, ВИДЕО)

« Дальше последуют разговоры о пенсионной реформе, потому что как бы Путин ни уверял, но повышение пенсионного возраста неизбежно. Вот это и общее ухудшение политической конъюнктуры начнет будить промышленную Россию», - считает эксперт.

Промышленная Россия от Нижнего Новгорода и глубже начнет бороться за свои права и понимать, что «правящая тусовка» убивает ее, что власть — это не что-то сидящее в Кремле, а что власть — это их персональная бедность, их персональное бесправие, тогда ситуация изменится качественно. И ситуация изменится уже этой осенью, пишет «Республика».

Ранее «Главред» сообщал, что в Челябинске разразился скандал из-за того, что на одном из участков избирателю вручили бюллетень с галочкой за кандидата Владимира Путина. Зайдя в кабинку для голосования, он обнаружил, что на бюллетене уже стоит галочка напротив Путина. Избиратель выразил возмущение по этому поводу, но члены УИК отказались выдавать ему чистый бланк, ссылаясь на то, что он уже зашел в кабинку, а, значит, мог сам поставить галочку.

фото: novayagazeta.ru

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