Янукович раскрыл историю семейного герба

{1-} Президент Украины Виктор Виктор Янукович заказал себе семейный герб с девизом "Все преодолею". Об этом он рассказал в интервью ИТАР-ТАСС.

«Я не очень это люблю, но получилось так, что один молодой человек пристал ко мне, предлагая сделать семейный герб. И в итоге я сдался. Он разок спросил: "Какой девиз хотели бы?". Я над этим подумал и попросил написать на латыни "Все преодолею". Мне кажется, что привычку добиваться цели надо прививать с детства», - отметил Янукович.

Он признался, что старшего сына, когда тот был маленьким, в семье сильно баловали. «Один раз я купил ему не по возрасту сложный конструктор. А я очень поздно приходил всегда домой, подолгу работал. Приезжаю уже в полночь, родные дверь открывают и говорят, что ребенок не обедал, не ужинал и все меня ждал - конструктор разложил, а собрать не может. Ждал, чтоб я собрал. Я прошел к сыну. Он на меня смотрит и - только-только начал говорить - лепечет: «Папа» и показывает пальчиком: «Сумей, сумей». И я быстро собрал, хотя было непросто. Вот после этого сын успокоился, и мы вместе с ним пошли ужинать. Вот это уже характер. С детства он просматривается. И, конечно, нужно приучать к тому, чтобы человек способен был достигать цели. Реально ставить ее, определять и достигать», - сказал Янукович.

Ранее Главред писал, что Виктор Янукович рассказал, что во время пребывания в Бразилии он купил своей супруге Людмиле шарфик в дьюти-фри и приберег его к 8 марта.

На вопрос, какой подарок Президент недавно подарил супруге – Янукович рассмеялся.

«Она не любит подарки. Дорогие тем более. Помню, был как-то, по-моему, в Бразилии. Забежал в аэропорту в магазин дьюти-фри и увидел красивый шарф. Купил его и приберег на 8 марта», - рассказал Президент.

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