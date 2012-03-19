Российские правозащитники не признали победу Путина

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Представители правозащитных организаций России отказались признавать легитимными итоги президентских выборов 4 марта.

«Совет не считает электоральное мероприятие, состоявшееся в России 4 марта 2012 года, выборами президента РФ и отказывается признать его итоги легитимными», – говорится в заявлении, которое подписали председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов, политолог Дмитрий Орешкин и еще семь правозащитников, сообщает Би-би-си.

В документе также отмечается, что у кандидатов в президенты не было равного доступа к СМИ, российское законодательство установило «искусственные барьеры для независимых кандидатов при регистрации», а наблюдатели многократно отмечали нарушения в ходе выборов и массовое несоблюдение необходимых процедур при подсчете голосов и подведении итогов.

Как ранее писал Главред, ЦИК России 7 марта подвела окончательные итоги выборов президента.

Заместитель главы ЦИК РФ Станислав Вавилов объявил окончательные итоги голосования: выигравший выборы премьер-министр РФ Владимир Путин получил 63,6%.

Кандидат от КПРФ Геннадий Зюганов получил 17,18%; самовыдвиженец Михаил Прохоров – 7,98%.

Кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский по итогам обработки всех бюллетеней получил 6,22% голосов избирателей. Кандидат от «Справедливой России» Сергей Миронов – 3,85%.

По словам Вавилова, в день выборов к сайту, на котором велась прямая трансляция с избирательных участков, поступило более 50 миллионов обращений, на нем зарегистрировалось более 2,5 миллиона пользователей.

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