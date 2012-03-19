Янукович вылетел в Москву

{1-} Президент Виктор Янукович отбыл в Москву, где примет участие в заседании межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества.

Об этом сообщил представитель Администрации Президента Украины.

Визит Януковича в Россию продлится 19-20 марта.

Помимо участия в заседании совета, он также проведет встречи с лидерами государств-участников сообщества и обсудит с ними наиболее актуальные вопросы сотрудничества.

Как известно, ЕврАзЭС - международная организация, созданная с целью формирования общих внешних таможенных границ входящих в нее государств, выработки единой внешнеэкономической политики, тарифов и цен общего рынка.

Ранее Главред также сообщал, что глава Администрации Президента Сергей Левочкин сообщил, что участие Президента Виктора Януковича в саммите саммит ЕврАзЭС будет способствовать последующей перестройке взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

Кроме того, он намерен также провести встречи с лидерами государств-участниц Содружества, во время которых планирует обсудить наиболее актуальные вопросы сотрудничества, представляющие взаимный интерес, отметил Левочкин.

Фото: president.gov.ua

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