Регионал напал на Ирину Геращенко (ФОТО, ВИДЕО)

В воскресенье, 18 марта, нардеп-регионал Петр Мельник пытался силой вытеснить из избирательного участка, в котором проходили выборы мэра Обухова Киевской области, депутата от НУНС Ирину Геращенко.

Об этом Геращенко написала в своем Facebook.

{1-} «После нескольких звонков и жалоб относительно нарушений на выборах мэра Обухова поехали с коллегами- депутатами на избирательные участки наблюдать за ходом голосования и подсчетом голосов. Мне достался 13 участок. Там доверенное лицо кандидата от ПР начало меня вплотную у лицо снимать на IPad, требовать , чтобы я вышла из участка. А потом заявился нардеп от ПР Петр Мельник, взял меня под руки, поднял и просто пытался вынести из участка», - отметила Геращенко.

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«Впервые столкнулось с тем, что против меня применяли физическую силу. К тому же мы в разных весовых категориях- этот Мельник большой дородный мужик, а я - метр 58 см. Реально меня защитили международные наблюдатели. Если так совершают с женщиной - нардепом - то что эти ПР-вские депутаты будут делать с другими наблюдателями на парламентских выборах», - отметила депутат.

Геращенко собирается написать жалобу в прокуратуру и будет требовать рассмотреть этот поступок на регламентном комитете.

«Но где предел этого хамства, этой вседозволенности силы? Как это остановить? Сами депутаты-женщины от оппозиции с этим не справятся», - спросила она.

Геращенко от рук Мельника спасали представители посольства США - заместитель советника по политическим вопросам Бредли Паркер и второй секретарь по политическим вопросам Стивен Пейдж.

Ранее «Главред» сообщал, что на выборах победил регионал Александр Левченко.

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