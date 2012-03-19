Украина заняла 12-е место в мире по экспорту оружия

{1-} Объем экспорта Украиной основных видов вооружений в 2011 году по данным Стокгольмского международного института исследования мира (СИПРИ) составил $484 млн.

Согласно данным института по этому показателю Украина заняла 12-е место в мировом рейтинге экспортеров вооружений СИПРИ, или ту же позицию, что и в 2010 году с объемом экспорта в $488 млн, передаёт Интерфакс – Украина.

Тройку лидеров мирового рейтинга СИПРИ в 2011 году возглавили США с экспортом $9,984 млрд, 2-е место у РФ - $7,874 млрд, 3-е место у Франции - $2,437 млрд.

По итогам последних 5-ти лет (2007-2011гг.) Украина, по оценкам СИПРИ, также занимает 12-е место - $2,455 млрд.

1-е место у США - $39,133 млрд, 2-е у РФ - $30,517 млрд, 3-е у Германии - $11,794 млрд.

Между тем, как отмечают эксперты, оценки СИПРИ не в полной мере отражают объемы передач вооружений экспортерами мирового рынка вооружений, учитывая, что в своей методике СИПРИ использует так называемый индекс "тренд-индикатор".

В соответствии с этой системой, для аналогичных типов вооружений используется одинаковая стоимостная оценка, данные рассматриваются только по пяти категориям "основных вооружений". Вместе с тем, не учитываются поставки комплектующих, где у украинских экспортеров сильные позиции.

Согласно данным, озвученным руководством госкомпании "Укрспецэкспорт" в начале февраля, выручка госкомпании и ее "дочек" от экспортно-импортных операций в 2011 году составила $1,005 млрд, что на 5,2% больше чем в 2010 году ( $956,85 млн).

Портфель заказов ГК "Укрспецэкспорт" и ее дочерних предприятий на ближайшие 3-5 лет, по данным госкомпании, оценивается в более чем $5 млрд.

Ранее Главред писал, что командование армии Таиланда приняло решение о закупке у Украины партии 200 основных боевых танков. Сделку оценивают примерно в 7 млрд бат (230 млн долл.).

Украинские танки призваны заменить танки производства США, бывшие на вооружении с 1962 г.

У командования армии Таиланда был выбор между танками K1 из Южной Кореи и танками T-92 «Оплот» из Украины. По информации источника Bangkok Post, на выбор командования повлияли связи с поставщиком.

фотт: morozov.com.ua

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