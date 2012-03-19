Завтра Янукович встретится с Путиным

{1-} Во вторник, 20 марта, состоится встреча президента Украины Виктор Янукович с премьер-министром Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщили в украинском посольстве в Москве.

Согласно информации, встреча с российским премьером запланирована в резиденции Ново-Огарево в рамках рабочего визита Янукович в Российскую Федерацию 19-20 марта текущего года, передаёт Интерфакс – Украина..

19 марта глава украинского государства примет участие в заседании межгосударственного совета Евразийского экономического сотрудничества.

В ходе данного визита, Янукович также намерен провести встречи с лидерами стран-участниц этого содружества, во время которых обсудит наиболее актуальные вопросы взаимодействия, которые становят взаимный интерес.

В посольстве добавили, что визит Януковича в РФ осуществляется по официальному приглашению президента РФ Дмитрия Медведева.

"Актуальность этого визита заключается в необходимости эффективного продвижения национальных интересов Украины в дальнейших отношениях с Евразийским экономическим содружеством и его будущим правонаследником Евразийским экономическим союзом и в двусторонних отношениях со странами содружества, прежде всего, в экономической сфере", - отметили в посольстве.

Кроме того, этот визит призван довести до глав государств-членов ЕврАзЭС позицию Украины по поводу важности развития взаимовыгодных партнерских отношений с этим региональным объединением, а также придать импульс дальнейшему углублению торгово-экономического сотрудничества между Украиной и государствами-членами ЕврАзЭС на основах свободной торговли, в соответствии с общепризнанными нормами и стандартами ВТО, без применения дискриминационных торговых режимов, изъятий и ограничительных мер.

Ожидаемым результатом визита президента Украины должно стать продвижение интересов украинских экспортеров с целью содействия их закреплению на рынках стран-участниц ЕврАзЭС путем расширения рынков сбыта украинской продукции и дальнейшее развитие энергетического сотрудничества со странами-членами таможенного союза, подытожили в украинском посольстве.

Ранее Главред также сообщал, что Президент Виктор Янукович отбыл с рабочим визитом в Российскую федерацию, где примет участие в заседании межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества.

Визит Януковича в Москву продлится 19-20 марта.

Помимо участия в заседании совета, он также проведет встречи с лидерами государств-участников сообщества и обсудит с ними наиболее актуальные вопросы сотрудничества.

Фото: president.gov.ua

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