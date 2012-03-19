Янукович встретился с Медведевым

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Президент Виктор Янукович прибыл в Москву для участия в саммите ЕврАзЭс и уже встретился с президентом РФ Дмитрием Медведевым.

Рабочий визит Януковича продлится два дня - 19 и 20 марта, сообщает Укринформ.

«Визит призван донести до глав государств-участников ЕврАзЭс позиции Украины касательно важности развития взаимовыгодных партнерских отношений с этим интеграционным объединением, а также придать импульс дальнейшему углублению торгово-экономического сотрудничества между Украиной и государствами-членами ЕврАзЭс на основах свободной торговли, в соответствии с общепринятыми нормами и стандартами ВТО, без применения дискриминационных торговых режимов, изъятий и ограничений», - говорится в информационных материалах Посольства Украины, подготовленных к визиту.

Визит проводится по приглашению президента РФ Дмитрия Медведева.

«Ожидаемым результатом визита президента Украины также должно стать продвижение интересов украинских экспортеров с целью содействия их закреплению на рынках стран ЕврАзЭс путем расширения рынков сбыта украинской продукции, а также дальнейшее развитие энергетического сотрудничества со странами-членами ЕврАзЭс», - говорится в документе Посольства.

Ранее "Главред" сообщал, что на вторник, 20 марта, запланирована встреча Януковича с Владимиром Путиным, который победил на выборах президента РФ. Янукович также намерен провести встречи с лидерами государств-участников ЕврАзЭс, во время которых обсудить вопросы экономического сотрудничества.

фото: donbass.ua

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