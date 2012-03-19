Американские эксперты подтвердили качество украинского сыра

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Госветфитослужба Украины утверждает, что более 280 образцов украинского сыра, проверенных на содержание жиров растительного происхождения, соответствуют стандартам качества.

Образцы сыров некоторых украинских производителей проходят инспектирование за границей на содержание жиров растительного происхождения. По предварительным данным проверок, проведенных американскими специалистами, пальмовое масло в украинских сырах не обнаружено.

Об этом заявил первый заместитель председателя Госветфитослужбы Украины Владимир Горжеев, сообщает Укринформ.

«На сегодняшний день уже исследовано более 280 образцов сыра на содержание жиров растительного происхождения, и положительных результатов в этих образцах мы не находим. Кроме того, два сорта сыра направили в лабораторию штата Колорадо в США. Пока предварительно американские специалисты тоже не обнаружили пальмовое масло», — отметил представитель ведомства.

Он также добавил, что на сегодняшний день между Украиной и Россией налажен диалог для разрешения ситуации относительно запрета ввоза украинских сыров на территорию РФ. В настоящее время проводятся проверки рабочими группами обеих стран, по окончании которых украинский экспорт будет возобновлен. Продолжается обмен документами и подготовка к проверкам украинских заводов российскими инспекторами.

Как ранее писал Главред, Роспотребнадзор был намерен 19-30 марта проинспектировать ряд сыродельных предприятий Украины. Однако глава Госпотребнадзора РФ Геннадий Онищенко заявил, что проверка отложена.

Глава Госветфитослужбы Украины Иван Бисюк в свою очередь утверждает, что независимая экспертиза, сделанная за рубежом, подтвердила высокое качество украинских сыров

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