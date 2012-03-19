Защита Тимошенко потребовала, чтоб Янукович занялся её лечением

{1-} Защита Юлии Тимошенко хочет, чтобы президент Украины Виктор Янукович дал указание лечить экс-премьера в стационаре специализированного медучреждения. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил защитник Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.

Власенко подчеркнул: "Учитывая решение Европейского суда, в котором фактически констатировано, что здоровье Тимошенко под угрозой, Янукович обязан взять ситуацию под собственный контроль и дать указание обеспечить надлежащее лечение Юлии Тимошенко в условиях стационара специализированного медучреждения. Именно такой способ выполнения предписания Европейского суда защита Тимошенко считает наиболее оптимальным и наиболее эффективным".

Власенко напомнил, что выполнение решений Европейского суда - юридическая обязанность государства,передаёт ЛIГАБiзнесIнформ.

"Я считаю политическими инсинуациями заявления некоторых должностных лиц, что они будут продолжать лечение Тимошенко в Качановской колонии. Это не является выполнением предписания суда. Я понимаю, что у Януковича есть желание выполнять только решения Киреева по делу Тимошенко, но это юридическая обязанность государства", - сказал он.

Ранее Главред также писал, что адвокат экс-премьера Сергей Власенко заявил о том, что Европейский суд по правам человека своим предписанием обязал государство Украина лечить экс-премьера Юлию Тимошенко в стационаре.

«Сегодня Европейский суд по правам человека вынес предписание в рамках 39-го регламента европейского суда. Им государство Украина обязано проводить лечение Юлии Тимошенко в стационаре специализированного медицинского заведения», - сказал Власенко.

В свою очередь министр юстиции Украины Александр Лавринович считает, что в Украине нет законодательных препятствий для лечения экс-премьера Юлии Тимошенко в стационаре за пределами колонии, если возникнет такая необходимость.

"Если реальное состояние здоровья требует лечения в стационаре за пределами (колонии – ред.), то я не вижу никаких препятствий, чтобы это сделать. Законодательство Украины это позволяет", - заявил Лавринович

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