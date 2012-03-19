В Раде потребовали разобраться с регионалом, который напал на женщину-депутата

Спикер парламента Владимир Литвин поручил регламентному комитету разобраться в инциденте между депутатами Ириной Геращенко и Петром Мельником, когда регионал применил силу к женщине-депутату от НУНС.

{1-} Об этом он сказал в ответ на просьбу самой Геращенко на согласительном совете, сообщает «Украинская правда»

Перед этим Геращенко почти расплакалась на заседании, когда пересказывала детали инцидента.

«Ко мне никогда никто не применял физической силы, это впервые меня мужчина взял за барки и таскал по избирательному участку. Я не буду с господином Мельником бороться как борец сумо», - говорила она срывающимся голосом.

Регионал напал на Ирину Геращенко (ФОТО, ВИДЕО)

Геращенко призвала спикера поставить вопрос женщин в политике на публичное обсуждение в Раде и напомнила, что Мельник является ректором Национального университета налоговой службы.

{2-}«Если он так ведет себя с коллегой, то как он ведет себя со своими студентами, со своими преподавателями?» - возмутилась Геращенко.

Она также призвала лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова обсудить данную ситуацию на заседании фракции и добавила, что хочет попасть туда.

После этого Литвин извинился перед Геращенко от имени Верховной Рады за поведение мужчин-депутатов.

Ранее «Главред» сообщал, что нардеп Мельник пытался силой вытеснить из избирательного участка, в котором проходили выборы мэра Обухова Киевской области, депутата от НУНС Ирину Геращенко.

Геращенко от рук Мельника спасали представители посольства США - заместитель советника по политическим вопросам Бредли Паркер и второй секретарь по политическим вопросам Стивен Пейдж.

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