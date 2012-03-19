Во Франции усиленно охраняют все религиозные учреждения

Во Франции усилены меры безопасности на территориях всех религиозных учреждений страны после стрельбы у еврейской школы в городе Тулузе, сообщили 19 марта в МВД страны.

«Распоряжение усилить меры безопасности вокруг всех религиозных учреждений Франции и, в частности, у еврейских школ было отдано префектам, полицейским службам и жандармерии», – цитирует официального представителя министерства Пьер-Анри Бранде Интерфакс-Украина.

Глава МВД Франции Клод Геан прервал визит в северо-восточный регион страны и направился к месту происшествия.

Как ранее писал Главред, 19 марта неизвестный мужчина открыл стрельбу близ еврейской школы «Озар ха-Тора» в Тулузе.

Нападение произошло утром, когда дети шли на занятия. Мужчина открыл огонь по людям, находившимся у ворот школы и собиравшимся принять участие в собрании.

По официальным данным погибли трое детей и учитель.

По словам свидетелей, стрелок скрылся с места происшествия на черном скутере.

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