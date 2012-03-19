В Сирию прибыли для переговоров эксперты ООН и ЛАГ

Группа экспертов ООН и Лиги арабских государств (ЛАГ), сформированная по инициативе Кофи Аннана, прибыла в Сирию.

Группа проведет переговоры с властями страны по поводу предложения, выдвинутого спецпосланником ООН и ЛАГ в Сирии Кофи Аннаном, об отправке в Сирию международной миссии наблюдателей, сообщает Би-би-си.

В то же время, глава Международного комитета Красного Креста (МККК) Якоб Келленбергер прибыл в Москву, где он намеревается договориться с российским правительством об оказании давления на Сирию с тем, чтобы Дамаск обеспечил доставку гуманитарной помощи населению.

Глава МККК заявил, что ситуация в Сирии «ухудшается и требует срочного решения».

Как ранее писал Главред, в столице Сирии Дамаске идут ожесточенные бои между правительственными войсками и повстанческими отрядами Армии свободной Сирии.

По словам очевидцев, в районе Меззе – одном из центральных районов Дамаска, где расположено несколько объектов сил безопасности, и который охраняется с особой строгостью, –слышна стрельба из пулеметов и гранатометов.

Один из местных жителей сказал, что «бой идет около супермаркета Hamada, было слышно несколько взрывов. Полиция заблокировала несколько улиц, уличное освещение отключено».

Президент Башар Асад всеми силами пытается подавить начавшееся год назад восстание, которое первоначально было мирным и направленным на демократизацию страны, однако после жесткого ответа властей все больше принимает форму яростной вооруженной борьбы.

Новости по теме:

В Сирии повстанцы ведут бои в центре столицы (ВИДЕО)

В «спокойном» регионе Сирии взорвали заминированный автомобиль

Россия снова призвала не свергать президента Сирии