ПР: русский язык не будет государственным

{1-} Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов считает, что в Верховной Раде не найдется 300 голосов депутатов для предоставления статуса государственного русскому языку.

"Что касается непосредственно государственного языка, введения (русского языка – ред.), то есть соответствующая процедура. Процедура говорит о том, что необходимо на первом этапе внесения данного документа собрать 300 голосов в парламенте. Честно говоря, работая каждый день в парламенте, я сегодня этих голосов не вижу", - сказал Ефремов.

При этом он отметил, что депутаты фракции Партии регионов разработали законопроект, направленный на реализацию Европейской хартии языков национальных меньшинств, который был доработан с учетом предложений и замечаний Венецианской комиссии, передаёт Интерфакс – Украина.

"Этот измененный уже законопроект готов. Он прошел аттестацию Венецианской комиссии и получил положительную оценку. Поэтому юридически мы готовы внести в зал соответствующий согласованный и проверенный на международном уровне документ по данному вопросу", - сказал Ефремов.

Ранее Главред писал, что Президент Украины Виктор Янукович накануне визита в Москву заявил о том, что Украина в ближайшее время примет закон о двух государственных языках - украинском и русском.

«В этом заинтересована Украина, в этом заинтересованы люди, в этом заинтересовано население, которое разговаривает в основном на двух языках – на украинском и на русском», - отметил Янукович.

Он признал, что «были периоды времени в государстве, когда допускались перекосы в языковых проблемах». Однако сейчас, убежден Янукович, этой проблемы в Украине не существует и то, что «сейчас предлагают люди для того, чтобы нам не разжигать этот опять вопрос, который возникает от выборов до выборов, нужно этот вопрос отрегулировать».

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