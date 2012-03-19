В оппозиции заявили, что готовы действовать более радикально

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Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко не исключает, что депутаты из фракции «БЮТ-Батьківщина» завтра снова будут блокировать работу парламента. Об этом Томенко сказал сегодня на брифинге.

«Мы не исключаем более радикальных действий», - отметил Томенко.

Он заметил, что сегодня на заседании Согласительного совета не принято ни одно решение об удовлетворения требования оппозиции заслушать министра юстиции Украины Александра Лавриновича по поводу выполнения решения Европейского суда по правам человека относительно лечения экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, генерального прокурора Виктора Пшонку о ходе расследования резонансных преступлений.

Томенко напомнил, что эти требования еще будут рассматривать в 15.00 лидеры фракций на заседании Согласительного совета, передает УНИАН.

«В зависимости от результата рассмотрения наших требований сегодня, фракция завтра утром будет принимать решение», - сказал Томенко

Ранее Главред писал, что днём 16 марта, после объявления спикером Владимиром Литвином перерыва народные депутаты из оппозиции заблокировали президиум Верховной Рады , загородив стульями выходы из зала президиума, а также выходы из президиума в кулуары парламента.

Депутаты БЮТБ объяснили, что блокирует трибуну с целью обеспечить "немедленное" рассмотрения проекта постановления о выполнении резолюции ПАСЕ.

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