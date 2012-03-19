В РФ считают, что Ходорковский сел из-за Путина и его надо выпускать (ВИДЕО)

19 марта 2012, 14:56

В российском эфире экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, отбывающий 13-летний срок за хищение нефти и отмывание денежных средств, стал главным героем сразу двух телепередач.

В эфире программы «НТВшники» 18 марта, в ходе обсуждения вопроса о возможности освобождения Ходорковского прозвучали слова его сына Павла, а также отсидевших в тюрьме по делу ЮКОСа экс-сотрудников компании Светланы Бахминой и Владимира Переверзина, сообщает пресс-центр адвокатов Ходорковского и  Лебедева.

В рамках передачи «НТВшники», показанной накануне вечером в эфире НТВ, проводился опрос на тему «За что сидит Ходорковский?» Большинство зрителей (61%) выбрали вариант «Поссорился с Путиным». 20% верят, что приговор экс-главе ЮКОСа - это «показательная порка олигарха». 15% - что Ходорковский «много украл». Лишь 4% полагают, что бизнесмен «хотел купить Думу».

В ходе итогового голосования зрители ответили на вопрос «Пора ли отпустить Ходорковского?». 69% выступили за то, чтобы «отпустить немедленно», 16% пожелали, чтобы опальный предприниматель «сидел до конца», а 15% предложили «отпустить, если покается».

Кроме того, Ходорковский дал интервью программе НТВ «Центральное телевидение». Ответы на вопросы журналисты получили через его адвокатов.

В «Центральном телевидении» Ходорковский появился не впервые – в мае 2011 года он уже давал интервью этой передаче. Тогда экс-глава ЮКОСа пообещал: «Своим правом на условно-досрочное освобождение обязательно постараюсь воспользоваться». Тогда СМИ отмечали, что сюжет об осужденном олигархе появился на федеральном канале впервые за много лет.

На этот раз Михаил Ходорковский по просьбе журналистов ответил на несколько вопросов, в том числе он прокомментировал приговор бизнесмену Алексею Козлову, получившему на прошлой неделе пять лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве

На предлагаемой записи интервью с Ходорковским расположено с 19:51 по 22:26.

Отвечая на вопрос о том, пора ли говорить о предсказанных им «точечных репрессиях», Ходорковский сказал: «Нет. Это амбиции чиновников в мантиях».

В то же время, к судье Ольге Егоровой, недавно заявившей, что тема приговора Ходорковскому закрыта, он снисходителен: «Егорова сделала то, что ей было поручено. Других команд не поступало. Для нее – дело закрыто. Она ведь обычный чиновник».

Что касается амбиций «миллиардеров, полезших во власть», то в их положительные перспективы Ходорковский, очевидно, не верит.

«Надеюсь, Прохоров сможет стать самостоятельным и влиятельным политиком, а Путин сумеет сохранить толерантность к нему, когда это произойдет, – заявил бывший бизнесмен, отвечая на вопрос о том, почему у его «коллеги» политическая карьера складывается явно успешнее. – Бывает же, что люди меняются со временем. Для страны так было бы лучше».

О переменах, которые, может быть, пошли бы на пользу стране, Ходорковский старается не размышлять: «В 2006 году я для себя решил перестать думать о возможности выхода на свободу. С тех пор так и живу». И философски относится к тому, что его имя накануне выборов активно использовалось по обе стороны баррикад. Напомним, о возможности освобождения Ходорковского в той или иной связи говорили Геннадий Зюганов, Михаил Прохоров и, с некоторыми оговорками, Дмитрий Медведев и Владимир Путин.

«Я – человек, занимающийся общественной деятельностью последние 10 лет, и одновременно, - объект, символизирующий важный политический выбор. Такова моя судьба. Я ее принимаю», - заявил Ходорковский.

Как ранее писал Главред, в недавнем экспертном заключении Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, которое передал президенту РФ Дмитрию Медведеву глава совета Михаил Федотов, сказано, что президент России имеет право помиловать любого заключенного, не дожидаясь от него ходатайства.

«Суть в том, что (в этом экспертном заключении) видные российские ученые–правоведы обосновывают тезис о том, что президент вправе помиловать любого заключенного, не дожидаясь, пока этот осужденный напишет ходатайство о помиловании», – сказал Федотов.

«То есть, президент волен миловать или не миловать», – отметил он.

По словам главы совета, документ не привязан к конкретным уголовным делам и никаких фамилий в тексте не упоминается. Федотов отметил, что экспертное заключение было сделано по инициативе совета. Как сообщил эксперт, эта тема может быть рассмотрена на последнем заседании совета при президенте Медведеве, которое пройдет в апреле.

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