Янукович участвует в работе Евразийского экономического сообщества

{1-} Президент Украины Виктор Янукович присутствует на заседании межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества, Высшего экономического совета, которое проходит в Москве в узком кругу. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) было создано в 2000 году с целью развития экономического взаимодействия, торговли, эффективного продвижения процесса формирования Таможенного союза и ЕЭП, координации действий государств ЕврАзЭС при интеграции в мировую экономику и международную торговую систему, а также реализации других целей и задач, связанных с углублением интеграции в экономической и гуманитарной сфере.

Членами ЕврАзЭС с момента его образования являются пять государств - Беларусь, Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Таджикистан. Генеральным секретарем ЕврАзЭС является Таир Мансуров (Казахстан). Сейчас в организации председательствует Россия.

С мая 2002 года Украина имеет статус наблюдателя в этой организации. Такой статус имеют также Молдова и Армения. В 2003 году ЕврАзЭС получило статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН.

Ранее Главред также сообщал, что в украинском посольстве в Москве сообщили, что 20 марта состоится встреча Президента Украины Виктор Янукович с премьер-министром Российской Федерации Владимиром Путиным.

Согласно информации, встреча с российским премьером запланирована в резиденции Ново-Огарево в рамках рабочего визита Янукович в Российскую Федерацию 19-20 марта текущего года

Фото: president.gov.ua

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