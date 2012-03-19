Сторонники Путина заступились за Pussy Riot

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Пресс-секретарь молодежного движения «Наши» Кристина Потупчик вступилась за участниц панк-группы Pussy Riot, арестованных после антипутинской акции в Храме Христа Спасителя.

«За что девок судят по уголовке – непонятно», – пишет Потупчик в своем блоге в ЖЖ, сообщает Би-би-си.

В блоге также есть видео с записью концерта в Зале церковных соборов, в котором танцуют девушки, одетые в сарафаны и с платками, однако из-за характера танца, как замечает Потупчик, «степень одетости, по сравнению с «Pussy Riot» гораздо ниже».

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Кроме того, как пишет пресс-секретарь «Наших», в комплексе Храма Христа Спасителя есть несколько залов, которых сдаются «для фуршетов, корпоративов, в принципе, можно арендовать ее и для плясок голышом, подозреваю».

Как ранее писал Главред, за акцию 21 февраля в отношении участниц панк-группы Pussy Riot возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Три участницы группы задержаны.

фото: odnoklassniki.ru

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