Регионал наврал о миллионе, переданном больницам (ФОТО)

Нардеп-регионал Владимир Вечерко разместил в ряде городов Донецкой области билборды с саморекламой, в которой похвастался, что подарил местным больницам оборудования на 1 млн грн. Оказалось, что ни одна больница региона денег от политика не получила.

Билборды появились в Донецке, Краматорске и Дружковке, о чем пишет блоггер frankensstein.

Впрочем, журналисты газеты «Наша Дружковка», обратившись к начальнику городского отдела здравоохранения Елене Десновой, узнали, что никакой помощи от депутатов больницам города не поступало.

«В прошлом году мы вообще не получали никакого оборудования: ни на горздрав, ни на больницы, а потребность огромная!» – отметила она.

Вскоре после публикации материала к СМИ обратились представители депутата Вечерко, заявив, что произошла ошибка.

«Обращаем ваше внимание на то, что размещение постера в Дружковке является следствием технической ошибки рекламного агентства «Т52», которое является владельцем данных рекламных плоскостей, а отнюдь не намерением Владимира Вечерко обмануть жителей», - отметили в опровержении.

По словам представителей депутата, постеры были рассчитаны на города Стаханов и Первомайск Луганской области.

А глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко сообщил о том, что из регионов уже поступают сообщения о подкупе избирателей.

фото: frankensstein.livejournal.com

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