В Москве арестовали 100 участников «похорон» НТВ (ФОТО)

В Москве около 100 участников акции против телеканала НТВ у телевизионного центра «Останкино» были задержаны ОМОНом.

Об этом сообщает блог ottenki-serogo.

Протестующие собрались у телецентра «Останкино», несмотря на то, что офис НТВ находится на другой улице Москвы – Аргуновской.

Именно на Аргуновской находится все руководство канала, а в телевизионно-техническом центре «Останкино» из подразделений НТВ остались только несколько редакций, студии дневных и вечерних новостей и ток-шоу.

Протестующие устроили «похороны» телеканала НТВ, который, по их мнению, распространяет неправдивую информацию об оппозиции, а также акцию протеста в стилизованных масках хакерской группировки Anonymous.

По данным участников протестов, были задержаны около ста протестующих, среди них – Сергей Удальцов.

После задержания митингующих, участники акции спели «Катюшу», «И снится нам не рокот космодрома», «Вставай страна огромная» и гимн России, а после этого, поскандировав «Путин, лыжи, Магадан», «НТВ, выходи, выходи подлый трус» и в отсутствии лидеров не зная, что дальше делать, разошлись, расписав «стену плача» у входа в телецентр.

Протестующие выступали против фильма «Анатомия протеста», в котором авторы описали, на их взгляд, заказной и продажный характер акций оппозиции в России.

фото: ottenki-serogo.livejournal.com

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