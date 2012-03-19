Регионал напал на Ирину Геращенко и потребовал от нее извинений

Нардеп-регионал Петр Мельник готов извиниться перед депутатом от НУНС Ириной Геращенко, если она извинится перед ним за словесные оскорбления.

Об этом рассказал на брифинге лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов, пересказывая свой разговор с Мельником, сообщает Украинская правда.

«Я только переговорил с депутатом Мельником и он говорит, что готов извиниться перед коллегой, если она извинится за то, что публично обзывала его на избирательном участке», - сказал лидер фракции.

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Отвечая на вопрос, являются ли словесные оскорбления со стороны женщины и применение физической силы со стороны мужчины - это одно и то же, Ефремов сказал: «Я считаю, что это (применение физической силы – Ред.) неприемлемо в любой форме, поэтому я и рекомендовал своему коллеге извиниться и принял мою рекомендацию», - сказал Ефремов.

На реплику журналистов о том, что извинений недостаточно поскольку депутаты от ПР уже не впервые оскорбляют женщин (Кужель, Могилев) Ефремов сказал, «что все эти случаи - это не одно и то же».

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{2-} «На сколько я видел, то никто никого не бил. Мы разберемся в этом вопросе, но как мне кажется, нагнетание ситуации здесь неуместен», - подытожил Ефремов

Вместе с тем он не ответил на вопрос, какие действия фракция применит по отношению к депутату.

Ранее «Главред» сообщал, что в воскресенье, 18 марта, Мельник пытался силой вытеснить с участка, на котором проходили выборы мэра Обухова, Ирину Геращенко.

Также напомним, что Геращенко почти расплакалась на заседании, когда пересказывала детали инцидента.

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