Обама наделил себя чрезвычайными полномочиями на случай войны

{1-} Президент США Барак Обама подписал распоряжение, наделяющее главу государства чрезвычайными положениями на случай войны или природных катастроф.

Текст распоряжения датированного 16 марта, размещен на сайте Белого дома, передает «Lenta.ru».

Документ определяет, как правительство должно действовать в чрезвычайной ситуации для обеспечения национальной обороны, он предусматривает необходимость проводить оценку материальных и трудовых ресурсов страны, которые могут быть использованы в случае войны.

В одном из пунктов распоряжения, указано, что в чрезвычайной ситуации, связанной с обеспечением национальной безопасности, правительство с одобрения президента сможет контролировать распределение «всех материалов» в стране.

В некоторых публикациях из-за неясности языка документа утверждается, что подобные полномочия в соответствии с этим распоряжением президент получит не только в случае войны, но и в случае природных катастроф.

В некоторых СМИ распоряжение президента расценивается как способ ввести военное положение в мирное время. Вместе с тем, распоряжение лишь обновляет подобный приказ, изданный в 1994 году.

Корректировка потребовалась из-за того, что с тех пор была изменена структура правительства. В частности, было создано Министерство национальной безопасности.

фото: oshuapundit.blogspot.com

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