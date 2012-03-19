Суд не захотел открыто рассматривать дело Пукача

{1-} Печерский районный суд Киева в который раз отказался рассматривать уголовное дело в открытом режиме по обвинению бывшего генерала МВД Алексея Пукача в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом сообщила журналистам адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко.

По ее словам, таким образом, суд отказал ей в удовлетворении ходатайства о заслушивании дела в открытом режиме

Как сказала Теличенко, кроме того, если ранее суд мотивировал необходимость рассматривать дело в закрытом режиме наличием в нем секретных данных, а сегодня принял дополнительное обоснование относительно своего решения слушать дело в закрытом режиме из-за того, что, по данным Генеральной прокуратуры Украины, уголовное дело Пукача объединено с другим фактовым делом, которое касается установления других заказчиков убийства, передает УНИАН.

«По мнению суда, которое является несколько новым в украинском законодательстве, рассмотрение дела Пукача в открытом режиме может помешать расследованию дела относительно установления других возможных заказчиков убийства», - сказала Теличенко.

Ранее Главред писал, что главного фигуранта по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе - экс-начальника милицейской наружки Алексея Пукача на заседания суда привозят одетым в бронежилет и каску.

Об этом рассказал журналист, политолог и общественный деятель Алексей Подольский, признанный потерпевшим от рук Пукача.

«Я ответил на все вопросы, касающиеся в том числе службы наружного наблюдения, с которой столкнулся в 90-х, когда Пукач работал еще в столичной милиции, задолго до нападения на меня «орлов Кравченко» и зверской расправы над Гонгадзе», — рассказал Подольский

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