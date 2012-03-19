Убийца в Тулузе стрелял в каждого встречного

{1-} Мужчина, расстрелявший в понедельник, 19 марта, в Тулузе четырех человек, включая маленьких детей, перед еврейским колледжем «Озар Ха-Тора», вел огонь по каждому встречному.
Об этом 19 марта, в понедельник, заявил прокурор Тулузы Мишель Вале, сообщает «Интерфакс».
«Он стрелял по всем, кто был перед ним, и детям и взрослым, и еще преследовал детей уже в школе», - заявил прокурор.
Министр внутренних дел Франции Клод Геан распорядился, чтобы все префектуры страны, особенно на юго-западе, усилили наблюдение за еврейскими школами, глава МВД также направится в Тулузу.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в 8:10 утра по местному времени перед еврейским колледжем, расположенным на северо-востоке Тулузы, неизвестный расстрелял троих детей, в возрасте десяти, шести и трех лет, а также 30-летний учитель.
Тяжело ранен еще один человек. Убийца скрылся с места преступления на мотороллере.
фото: vesti.ru
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