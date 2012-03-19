Медведев назвал дату создания Евразийского союза

{1-} Лидеры стран-членов ЕврАзЭс готовятся к 2015 году подписать всеобъемлющий договор о создании нового Евразийского союза.

Об этом заявил Президент России Дмитрий Медведев, передает «Интерфакс-Украина».

«Исходим из того, что всеобъемлющий договор о новом союзе будет разработан и подписан к 1 января 2015 года», - заявил Медведев по окончании саммита ЕврАзЭС в Москве.

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Также Президент РФ подчеркнул, что следующий саммит ЕврАзЭС пройдет в мае 2012 года.

По словам Медведева, в ходе заседания Межгоссовета ЕврАзЭС 19 марта и высшего евразийского экономического совета речь шла о том, что интеграция должна происходить по «предсказуемому сценарию, чтобы в конечном счете к 2015 году мы вышли на формирование Евразийского экономического союза».

Напомним, в заседании межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества также принимает участие Президент Украины.

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Виктор Янукович провел встречу с Дмитрием Медведевым, а на 20 марта назначена его встреча с Владимиром Путиным, победившим на президентских выборах в России 4 марта.

Янукович также намерен провести встречи с лидерами стран-участниц ЕврАзЭс и обсудить вопросы экономического сотрудничества.

фото: donbass.ua

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