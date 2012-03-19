Тимошенко считает заявления о русском языке предвыборным приемом

{1-} Находящаяся в Качановской колонии экс-премьер Юлия Тимошенко считает слова Президента Виктора Януковича о русском языке предвыборным приемом.

«Для меня очевидно, что очередное обещание Януковича свидетельствует лишь об одном - о приближение парламентских выборов, на которых команде "проффесионалов" будет просто нечего предложить людям. Именно поэтому в ход идет любимый прием политтехнологов: рассорить людей, разделить народ, столкнуть лбами правобережную и левобережную Украину», - говорится в заявлении Тимошенко, размещенном на сайте партии «Батьківщина».

Комментируя появившуюся в российских СМИ информацию о предложении Януковича предоставить русскому языку статус государственного в Украине, она отметила: «Будто и нет в Украине других забот, будто все другие проблемы людей новой властью давно и качественно выполнены».

Почему русский язык нельзя делать государственным

Тимошенко «очень больно» наблюдать из-за решетки Качановской колонии, как «разменной монетой для одурачивания людей» снова становится язык.

Она считает, что это «искусственное раздувание несуществующей проблемы», предвыборное обещание призвано заставить людей обсуждать именно ее, а не мегакоррупцию во власти, развал экономики, обкрадывание простых граждан.

«Мы не должны допустить, чтобы Янукович с его бандой снова прошел в парламент, цинично использовав технологии в деликатном, чувствительном, а для многих из нас святом вопросе языка», - подчеркнула Тимошенко.

При этом она подытожила: «И единственным утешением в этой ситуации для нас может быть только то, что хроническое невыполнение обещанного - это единственный пункт программы, который выполняется президентом и партией власти безупречно. А чиновникам, которых так волнует вопрос двуязычия в Украине, могу посоветовать только одно - выучите украинский!».

Ранее «Главред» сообщал о том, Янукович заявил о намерении сделать русский язык вторым государственным в Украине. Вместе с тем, прямой цитаты украинского Президента в соответствующих сообщениях СМИ не было.

фото: tymoshenko.ua

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