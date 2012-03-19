«Сливших» видео со свидетельствами николаевских насильников хотят наказать

{1-} Ответственные за "слив" оперативного видео, на котором один из подозреваемых рассказывает о преступлении в отношении Оксаны Макар, понесут ответственность.

Об этом заявил прокурор Николаевской области Владимир Гальцов на пресс-конференции 19 марта.

По его словам, на данный момент идет выяснение обстоятельств, чтобы узнать, кто нарушил тайну следствия и "слил" оперативное видео в Интернет, на котором один из подозреваемых дает показания по делу о попытке убийства Оксаны Макар после изнасилования тремя молодыми людьми.

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При этом прокурор опроверг информацию о том, что именно с подачи сотрудников прокуратуры Николаевской области двое из трех подозреваемых были выпущены под подписку о невыезде, сообщают "НикВести".

Гальцов также опроверг информацию о том, что 20 сотрудников МВД, задействованных в расследовании, будут уволены из правоохранительных органов.

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"Никто никого пока не наказывает. МВД никого не наказало. Наше вышестоящее руководство в связи общественным резонансом дало команду – приехали соответствующие службы. Они смотрят с точки зрения закона", - сказал он.

"Никто никаких решений не выносил, никого не увольняли. Генеральная прокуратура и Главное следственное управление МВД расследуют. Я свою точку зрения сказал: я не вижу нарушений. Все действовали в рамках закона", - добавил прокурор области.

Ранее Главред сообщал, что в Николаеве произошло страшное изнасилование: трое отморозков заманили в квартиру 18-летнюю Оксану Макар. Девушку поочередно изнасиловали, а затем, чтобы скрыть следы преступления, придушили и попытались ее сжечь заживо на заброшенной стройке. В тяжелейшем состоянии пострадавшая 10 марта была доставлена в больницу.

фото: pn.mk.ua

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