Саркози назвал журналиста муд*ком

{1-} Президент Франции Николя Саркози обозвал «муд*ком» журналиста, задавшего ему неудобный вопрос.

Об этом сообщает «Газета.ru».

Сотрудник одного из французских телеканалов спросил у главы государства, почему был использован слезоточивый газ против рабочих, которые пытались штурмовать парижскую резиденцию Президента после известий о возможном сокращении их рабочих мест.

Журналист предложил Саркози прокомментировать телевизионные кадры столкновений рабочих с полицией, в ходе которых спецподразделения применили слезоточивый газ.

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«Почему я должен обращать внимание на то, о чем ты мне говоришь? Что ты хочешь этим сказать?», заявил Саркози журналисту.

«Я не знаю», – ответил корреспондент, «который выглядел несколько удивленным такими замечаниями», отмечают французские СМИ.

«Ну и муд*ак!» – сказал президент, отходя от журналиста.

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Как известно, Николя Саркози, который баллотируется на второй президентский срок, скандально известен своими грубыми публичными высказываниями.

Ранее на саммите «Большой двадцатки» он назвал экс-премьера Греции Георгиоса Папандреу «безумцем», который находится «в депрессии», а израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху «лжецом».

В конце октября 2011 года во время саммита Евросоюза в Брюсселе Саркози грубо оборвал британского премьера Дэвида Кэмерона, посоветовав ему «заткнуться».

фото: whale.to

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