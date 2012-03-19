Янукович запретил отбирать у украинцев имущество во время войны

{1-} Президент Виктор Янукович вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой закон «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения», сообщила пресс-служба главы государства.

С предложениями президента во время повторного рассмотрения закона на пленарном заседании парламента выступит представитель главы государства в Верховной Раде Юрий Мирошниченко.

23 февраля парламент урегулировал вопросы о передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения.

Закон устанавливает, что принудительное отчуждение или изъятие имущества в связи с введением правового режима военного положения осуществляется по решению военного командования, согласованного с Советом министров Крыма, областной, районной, Киевской или Севастопольской городской государственной администрацией или исполнительным органом соответствующего местного совета. В местностях, где ведутся боевые действия, принудительное отчуждение или изъятие имущества осуществляется по решению военного командования без согласования с вышеперечисленными органами.

Закон регулирует возможность возвращения принудительно отчужденного имущества. Согласно закону, в случае отмены правового режима военного или чрезвычайного положения имущество, принудительно отчужденное и сохранившееся, подлежит возвращению, и такое возвращение осуществляется в судебном порядке. Основанием для возвращения имущества является решение соответствующего государственного органа или военного командования, либо решение суда, вступившее в законную силу.

Ранее «Главред» сообщал, что вступил в силу закон, по которому Закон о Вооруженных силах Украины, по которому соединения, воинские части и подразделения и дежурные силы Вооруженных Сил Украины в мирное время имеют право применять и использовать оружие и боевую технику.

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