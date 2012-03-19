Русский язык необходимо сделать государственным - регионал

{1-} Нардеп-регионал Василий Киселев считает, что русский язык просто необходимо сделать вторым государственным, поскольку почти половина украинских граждан разговаривают на русском. Так он прокомментировал заявление Президента Виктора Януковича о том, что Украина в ближайшее время примет закон о двух государственных языках - украинском и русском.

«Русский для украинцев не чужой и не был таким никогда», - сказал Киселев «Главреду».

Почему русский язык нельзя делать государственным

«Я – сын двух народов: мама – чистая украинка, отец – чистый россиянин. Но я живу в Украине, сегодня это моя Родина, моя страна. Я – гражданин Украины. Вчера я увидел настоящего Януковича. И я радуюсь тому, что он принял такое мужественное решение относительно урегулирования вопроса о языках. Он понимает, насколько будет непросто, потому что Западная Украина встанет на дыбы», - считает нардеп.

Киселев обратился к жителям Западной Украины: «Посмотрите же на Европу, сколько стран там сегодня имеют два, три, четыре государственных языка. Главное – чтобы люди понимали друг друга».

Русский язык хотят видеть государственным всего 25% украинцев (ОПРОС)

«Если жители Западной Украины хотят поставить памятник Бандере – пускай ставят, - подчеркнул регионал. - Хотят они уважать своих национальных героев – пожалуйста. Это их дело и региональное право. Но зачем же вы перечите половине граждан Украины, которые хотят, чтобы русский был вторым государственным? Я нигде ни разу не слышал, чтобы кто-то сказал, что он против украинского языка. Наоборот! Я своих детей и внуков призываю учить государственный украинский язык. Но почему мы должны быть против русского языка? Нам некуда деваться от России, мы сближаться с ней».

Статью о том, станет ли русский язык вторым государственным в Украине, читайте во вторник, 20 марта.

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