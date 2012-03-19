Кассацию по «газовому делу» Тимошенко рассмотрят 15 мая

{1-} Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел рассмотрит кассацию защиты экс-премьера Юлии Тимошенко на приговор по газовому делу 15 мая.

Об этом адвокат Тимошенко Александр Плахотнюк сообщил «Интерфакс-Украина».

Напомним, что ВССУ по рассмотрению гражданских и уголовных дел принял к рассмотрению кассацию защиты Тимошенко на приговор по «газовому делу».



По словам Плахотнюка, спецсуд истребовал материалы «газового дела» из Печерского суда Киева, что и свидетельствовало о том, что кассация Тимошенко будет рассмотрена. «Высший спецсуд истребовал материалы из Печерского суда. После того, как они поступят, в течение месяца должна быть определена дата рассмотрения кассации», - сказал адвокат.

Ранее «Главред» сообщал, что защита Тимошенко искала юридическую возможность подать жалобу на приговор по «газовому делу» в Европейский суд по правам человека без кассационного обжалования в Украине.

фото: tymoshenko.ua

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