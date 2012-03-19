США усиливают военный контингент в Персидском заливе

{1-} Военно-морские силы Соединенных Штатов в ближайшее время значительно усилят военное присутствие в Персидском заливе.

Об этом сообщает The Los Angeles Times.

Как заявил адмирал Джонатан Гринерт, Пятый флот, который находится в Персидском заливе, будет усилен четырьмя минными тральщиками, таким же количеством вертолетов CH-53 Sea Stallion, способным обнаруживать мины, а также роботами, способными обезвреживать мины под водой.

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Кроме того, в Персидский залив будут направлены быстроходные патрульные катера, вооруженные тяжелыми пулеметами Mark 38.

По словам адмирала, эти корабли способны эффективно отражать атаки со стороны маломерных быстроходных катеров противника. Такие же пулеметы, возможно, будут установлены и на крупных кораблях, в частности – на авианосцах.

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Ранее американские военные заявляли, что иранские ВМС, обладающие значительным числом именно таких – небольших – катеров, потенциально способны успешно атаковать крупные американские корабли за счет своей скорости, маневренности и многочисленности.

Ожидается, что дополнительные силы ВМС США будут нести боевое дежурство в районе Ормузского пролива – узкого выхода из Персидского залива в Аравийское море.

Как известно, через Ормузский пролив на мировые рынки поставляется до 25% всей добываемой нефти в мире.

Ранее Иран не раз заявлял, что перекроет этот против, если против него будет применена сила.

США пообещали не допустить перекрытия этой артерии, даже если для этого придется применить военную силу.

фото: defense.gov

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