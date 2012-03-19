Регионал напал на Ирину Геращенко с «искренними намерениями»

Нардеп-регионал Петр Мельник обнародовал заявление в связи с инцидентом с нардепом от НУНС Ириной Геращенко на избирательном участке в Обухове во время выборов мэра города 18 марта, в котором объяснил свои действия тем, что у него были «искренние намерения – чтобы никто не нарушал закон».

Мельник подчеркнул, что выборы должны проходить честно и законно. «А любые вмешательства в избирательный процесс являются действиями неправомерными», - цитирует заявление нардепа УНИАН.

«Народный депутат из какой бы то ни было политической силы не является членом избирательной комиссии и, по законом, в подсчете голосов участия не принимает».

«Если госпожа Ирина Геращенко считает, что я нанес ей моральный вред, то я приношу свои глубокие извинения, тем более, что у меня самые искренние намерения – чтобы никто не нарушал закон. Мы все народные депутаты должны придерживаться закона и выполнять правовые решения».

Ранее «Главред» сообщал, что Мельник готов был извиниться перед Ириной Геращенко, если она извинится перед ним за словесные оскорбления.

Также напомним, что в воскресенье, 18 марта, Мельник пытался силой вытеснить с участка, на котором проходили выборы мэра Обухова, Ирину Геращенко.

При этом Геращенко почти расплакалась на заседании Верховной Рады, когда пересказывала детали инцидента.

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