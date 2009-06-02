ПРиБЮТ очарует Путина и разочарует Запад

Еще на прошлой неделе заместитель главы Секретариата Президента Игорь Попов предупреждал: все предложения в Основной Закон должны быть внесены демократическим путем. «Иначе нас ожидают неприятные вещи – международная изоляция, узурпация власти», - отметил чиновник. Стоит ли серьезно относиться к этим словам? Игорь Попов в данном случае лицо заинтересованное – он ведь ретранслирует президентскую точку зрения.

Но в данном случае мнение Виктора Ющенко во многом совпадает с прогнозами зарубежных экспертов, опрошенных «Главредом». На Западе политологи едины во мнении: ничего плохого в создании новой коалиции нет, если ее цель – борьба с кризисом и возобновление стабильности в стране. Если же главная задача переговорщиков – передел власти, причем вопреки демократическим стандартам, то организаторам «ширки» стоит приготовить серьезные аргументы, чтобы объяснить миру, что же произошло и почему… В ином случае страну может ожидать международная изоляция.

Конечно, не со всех сторон. Россия будет даже рада такому повороту событий. В Кремле, наверное, уже давно устали оттого, что западные эксперты только и делают, что ругают российское руководство за авторитарный стиль правления, за нарушение прав граждан. И тут такой подарок судьбы – недемократичной окажется Украина, которую еще вчера называли флагманом политических свобод на постсоветском пространстве.

{1-} Российский политолог Станислав Белковский уверен, что как раз Кремль и был заинтересован в новой коалиции. По его мнению, российское руководство еще в конце лета прошлого года делало все возможное, чтобы убедить Виктора Януковича создать широкую коалицию с БЮТ. Белковский вспоминает, что согласно прошлогоднему варианту договоренностей Юлия Тимошенко должна была остаться премьером, а Виктору Януковичу мог отойти пост спикера. «Но тогда влияния Кремля не хватило, чтобы решить этот вопрос», - отмечает эксперт. «Когда БЮТ и ПР начнут вносить сомнительные изменения в Конституцию, пролонгируя полномочия Верховной Рады, то для Кремля это будет двойная радость, потому что Москва получит возможность сказать, что вот и в Украине начинает побеждать авторитаризм, а все эти сказки о демократии остались в прошлом», - прогнозирует политолог.

Но главный интерес Кремля в широкой коалиции состоит не только в том, что Украина вернется на свой прежний, проторенный еще Леонидом Кучмой путь международной изоляции. Белковский уверен, Кремлю хорошо все то, что плохо Ющенко. «Широкая коалиция полностью устраивает российское руководство, потому что ее создание будет означать политическое поражение Виктора Ющенко, который Кремлю особо ненавистен, и любые проблемы и неприятности Ющенко сами по себе для российских властей благо», - говорит российский политолог.

Хотя интерес Кремля вовсе не означает, что российские лидеры предпринимают какие-либо действия по созданию новой коалиции в Украине – украинские политики сами загоняют себя в круг отверженных на международной арене, российские власти лишь наблюдают за этим. «От Кремля особо ничего не зависит, что и показали события прошлой осени. Создастся коалиция или не создастся – зависит от воли ее создателей, но не потому, что Кремль хорошо или плохо к ней относится», - считает Белковский.

На Западе будут куда меньше рады изменениям в Украине. Западные политики всегда настаивали – мы готовы сотрудничать с любым правительством, которое будет сформировано в соответствии с демократическими процедурами. Конечно, в западных столицах немного лукавят, поскольку личностный фактор всегда в мировой политике играл большую роль. С Виктором Ющенко западные коллеги уже давно не считаются – для них он всего лишь уходящий президент, не имеющий шансов остаться во власти. Но при этом не стоит строить иллюзий и Виктору Януковичу с Юлией Тимошенко о том, что они более приемлемы в западных политических кругах. Виктор Федорович никогда к ним и не приближался; а Юлия Владимировна давно растеряла прежнее обаяние, которым она могла пользоваться при встречах с европейцами или американцами. Таким образом, Запад давно созрел к тому, чтобы повернуться к Украине спиной – лишь бы был повод. Пролонгация работы парламента, жесткий императивный мандат – всего этого хватит с лихвой, чтобы сказать украинскому политикуму Good bye.

Чтобы понять, как на самом деле относятся к украинским политикам на Западе, достаточно пообщаться с зарубежными дипломатами неофициально. Это одно из мнений, услышанное недавно автором, но оно точно отображает ситуацию: «К Юлии Тимошенко мы давно поостыли. Она яркий политик, однако мы не уверены, что она способна выполнять договоренности. Есть опасения, что она станет очень авторитарным политиком, когда получит полную власть. События, разворачивающиеся вокруг одного из украинских телеканалов, как раз об этом говорят. К Виктору Януковичу у нас всегда было очень осторожное отношение. Если он, к примеру, станет президентом, то на Западе займут выжидательную позицию, чтобы посмотреть, какую политику он будет проводить, только после этого возможен какой-то диалог». Естественно, в случае новой коалиции, скрепленной сомнительными договоренностями, о диалоге вряд ли может идти речь.

К слову, польский политик, глава комитета по иностранным делам Европарламента Яцек Сариуш-Вольский в интервью «Главреду» еще в сентябре прошлого года публично и очень откровенно заявил, что в Евросоюзе будут совсем не в восторге от возможной коалиции БЮТ и ПР. «Мы встречались с Януковичем, когда он приезжал, и задавали вопрос, что он хочет делать, чтобы привести Украину к европейским стандартам. Проблема в том, что все его декларации не были искренними», - говорил тогда политик. Сомнительно, что его мнение изменилось.

Эксперт из Брюсселя Майкл Эмерсон, которого считают симпатиком Юлии Тимошенко, признает, что в ЕС очень разочарованы оранжевой коалицией, поэтому там хотели бы посмотреть, не будет ли более эффективным новый формат коалиции. При этом политолог отмечает, что «мистер Янукович нравится в Европе далеко не всем». Комментировать последствия внесенных изменений в Конституцию Украины Эмерсон не стал: «Есть не так много людей, которые хорошо информированы о сути возможных поправок. Я к ним не отношусь».

Напуганы возможным сговором Януковича и Тимошенко и в Польше. Хотя именно Варшава всегда была очень терпеливой в отношении Украины. Польское руководство не отвернулось от страны даже во времена серьезной международной изоляции времен Леонида Кучмы. Польский эксперт Лукаш Адамски подтверждает, что все будет зависеть от условий, на которых будет создана новая коалиция. «Если ее создадут с соблюдением демократических принципов, то ее воспримут нейтрально или даже в какой-то степени положительно. Поскольку новая коалиция могла бы закончить период анархии, господствующей в Украине», - полагает эксперт. Но, уверен Адамски, если ПР и БЮТ попытаются отменить прямые выборы президента или усилить императивный мандат, то, конечно, это не будет приветствоваться польскими политиками: «Если в Конституцию будут внесены изменения, целью которых не будет эффективность украинской исполнительной власти, а консервирование двоевластия, то это будет воспринято очень негативно». Все сводится к одному: на каких условиях будет создана новая коалиция.