В Непале состоится первая Олимпиада для секс-меньшинств

{1-} Первая в Азии спортивная Олимпиада для сексуальных меньшинств состоится в Непале.

Об этом сообщили организаторы мероприятия в понедельник, 19 марта, передает «Газета.ru».

Во время двухнедельного турнира на территории национального футбольного стадиона в Катманду пройдут соревнования по легкой атлетике, волейболу, футболу, теннису и единоборствам.

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«Широко известные и авторитетные непальские атлеты будут выступать в роли тренеров и судей в этой программе», – заявил один из организаторов Сунил Пант.

Спортивная олимпиада, организованная Непалом, пройдет в конце сентября.

«Целью для организации спортивного конкурса является включение ЛГБТ-сообщества (лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов – прим.ред.) в общество в целом, пропаганда здорового образа жизни, поощрение физической формы, укрепление здоровья», – подчеркнули организаторы.

Отметим, Непал является консервативным государством, которое, тем не менее, проводит одну из самых прогрессивных политик в отношении гомосексуализма в Азии.

фото: saa.auto.sohu.com

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